In de veerboot Euroferry Olympia, die al dagen in brand staat, is een tweede lijk aangetroffen. Er zijn ook nog altijd negen mensen vermist, melden Griekse media. Dat zijn allemaal vrachtwagenchauffeurs.

