Het Nederlandse droge-ladingschip Lauwerszee en de Duitse tanker Blackbear zijn woensdagmorgen op de Ems bij Haren met elkaar in aanvaring gekomen, nadat de tanker dwars in het vaarwater was gevallen.

1 / 1 De aanvaring bij de haven van Haren vanuit de lucht. (Foto Marco Schlösser/dpa) De aanvaring bij de haven van Haren vanuit de lucht. (Foto Marco Schlösser/dpa)

(Willem de Niet)