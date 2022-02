Ramspolkering bij Kampen mogelijk voor vijfde maal dicht Facebook

Twitter

Email Kampen 24 februari 2022, 17:14

De stormvloedkering Ramspol bij Kampen gaat donderdag mogelijk voor de vijfde keer in ruim een week tijd dicht, waarschuwt Rijkswaterstaat. De sluiting van de kering is waarschijnlijk nodig, omdat er donderdag opnieuw een harde westenwind staat in combinatie met een hoog waterpeil in het IJsselmeer en hoge afvoeren van de IJssel en de Vecht. De stormvloedkering moet het achterland beschermen tegen overstromingen.

1 / 1 Gemiddeld gaat de Ramspolkering eens per jaar dicht. (Foto Rijkswaterstaat) Gemiddeld gaat de Ramspolkering eens per jaar dicht. (Foto Rijkswaterstaat)

(ANP / JB)