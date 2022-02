Seafar: autonome bediencentrales in Antwerpen, Rotterdam en Luik Facebook

Twitter

ROTTERDAM 23 februari 2022, 12:24

Seafar wil het op afstand besturen van binnenvaartschepen snel uitbreiden naar Nederland en Duitsland. Dat bleek dinsdag tijdens de opening van de gloednieuwe bedieningscentrale van het bedrijf in Antwerpen. Maar Seafar heeft zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven ook al bediencentrales in gebruik in Rotterdam en Luik.

1 / 1 Seafar bedieningsposten. (Foto Bart Oosterveld) Seafar bedieningsposten. (Foto Bart Oosterveld)

(Bart Oosterveld)