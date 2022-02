Maersk focust op wegwerken stormachterstand Facebook

Kopenhagen 23 februari 2022, 16:00

De Deense rederij A.P. Møller – Maersk probeert de achterstand in het scheepvaartvervoer die is ontstaan door de recente stormen in te halen. Volgens Maersk, een van de grootste containervervoerders ter wereld, werden de activiteiten in zijn haventerminals in Noord-Europa drie dagen opgeschort vanwege de barre weersomstandigheden in het gebied.

1 / 1 Maersk heeft last gehad van de stormen in Noord-Europa. (Foto Wikimedia) Maersk heeft last gehad van de stormen in Noord-Europa. (Foto Wikimedia)

