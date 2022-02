Matroos valt in machinekamer en breekt been Facebook

LÜNEBURG 21 februari 2022, 17:30

De brandweer van Lüneburg heeft vrijdagmiddag 18 februari in een gewonde matroos van een Duits droge-ladingschip gehaald. Tijdens de vaart op het Elbe-Seitenkanaal maakte hij een ongelukkige val toen hij in de machinekamer wilde afdalen. Daarbij brak hij zijn been.

1 / 1 De brandweer haalt de ongelukkige matroos met een hoogwerker van boord. (Foto politie Lüneburg) De brandweer haalt de ongelukkige matroos met een hoogwerker van boord. (Foto politie Lüneburg)

(Bart Oosterveld)