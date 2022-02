Geen doorstart voor Scheepswerf Vooruit Facebook

Twitter

Email ZAANDAM 21 februari 2022, 12:00

Er komt geen doorstart voor de failliete Scheepswerf Vooruit in Zaandam. De eigenaar heeft geen bod gedaan op de failliete boedel, zegt curator Martijn Helmstrijd. Hij heeft wel een bod ontvangen van een externe partij, maar die bieder is alleen geïnteresseerd in de activa, zoals de machines van het bedrijf.