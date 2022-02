Suriname wil vier bruggen bouwen Facebook

Paramaribo 20 februari 2022, 12:00

De Surinaamse regering wil in de komende vier jaar vier grote bruggen in het land bouwen. Voor de financiering wordt gerekend op investeerders, waarbij een specifiek zogeheten Design, Build, Finance, Operate and Maintenance (DBFOM)-model wordt gehanteerd. De investeerder zorgt dan zowel voor het ontwerp als de financiering.

1 / 1 Reizigers zijn nu nog vooral afhankelijk van kleine bootjes om de gevaarlijke oversteek tussen Suriname en Frans-Guyana te maken. Als het aan de Surinaamse regering ligt, komt daar snel verandering in. (Foto Armand Snijders) Reizigers zijn nu nog vooral afhankelijk van kleine bootjes om de gevaarlijke oversteek tussen Suriname en Frans-Guyana te maken. Als het aan de Surinaamse regering ligt, komt daar snel verandering in. (Foto Armand Snijders)

(Armand Snijders)