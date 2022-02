Boskalis gaat brandende autocarrier Felicity Ace bergen Facebook

AZOREN 18 februari 2022, 12:36

Boskalis is ingeschakeld voor het bergen van de brandende car carrier Felicity Ace. Een team van zestien experts van dochteronderneming Smit Salvage is gisteren gemobiliseerd en afgereisd naar de Azoren. Dat heeft Boskalis zojuist bekend gemaakt. Boskalis gaat ook assisteren bij de Euroferry Olympia die in Griekenland in brand staat.

1 / 1 Felicity Ace in brand, drijft stuurloos rond. Felicity Ace in brand, drijft stuurloos rond.

De Felicity Ace was op dat moment onderweg van Duitsland naar de Verenigde Staten. De voltallige bemanning is veilig van boord gehaald en groot materieel is onderweg vanuit Spanje en Nederland om te kunnen bijstaan bij de bluswerkzaamheden.

Ter assistentie van de Euroferry Olympia veerboot, die in Griekse wateren nabij Corfu in brand is geraakt, wordt op dit moment een team van twaalf experts gemobiliseerd die zo spoedig mogelijk af zullen reizen.

Portugese media melden dat het 200 meter lange schip met bijna 4000 auto’s aan boord nog steeds brandt. De brand brak woensdag 16 februari uit. Er is geen gevaar dat het vuur de verzegelde brandstoftanks bereikt, en er is ook nog geen vervuiling van de zee te bespeuren. De 22-koppige bemanning is door de Portugese marine en luchtmacht in veiligheid gebracht en is naar het 170 kilometer verderop gelegen eiland Faial vervoerd.

Het onder Panamese vlag varende schip was onderweg van het Duitse Emden naar de Amerikaanse haven Davisville met auto’s van Volkswagen. Er zijn veel luxe-auto’s aan boord, inclusief meer dan duizend Porsches.

