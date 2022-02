Zware Kees: Zeemanschap Deel 2 Facebook

Twitter

ROTTERDAM 17 februari 2022, 20:00

In een tweedehandsboekenzaak loop ik eerst langs de plank waarop staat ‘vervoer’. Treinen en vrachtauto’s hebben niet echt mijn belangstelling. Ik ben op zoek naar een ander soort vervoer. Tussen boeken over zeilen (‘Zeilen zonder zorgen’, ‘Water, wind en surfen’) staan namelijk zo nu en dan boeken over de zeevaart. Zo ook vandaag.