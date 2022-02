Neptune Marine laat baggerschip Pancho voor Jan De Nul te water Facebook

Twitter

Email Aalst 17 februari 2022, 16:30

Scheepswerf Neptune Marine in Aalst heeft het waterinjectiebaggerschip Pancho te water gelaten voor de Belgische baggeraar Jan De Nul. De Pancho wordt in maart opgeleverd en is bestemd voor de Argentijnse baggermarkt.

1 / 1 Familie De Nul tijdens de doop. (Foto Jan De Nul) Familie De Nul tijdens de doop. (Foto Jan De Nul)

(Jelmer Bastiaans)