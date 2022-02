Interrijn neemt concurrent Eurokor Barging over Facebook

Twitter

ZWIJNDRECHT 17 februari 2022, 09:00

Binnenvaartspecialist Interrijn neemt branchegenoot Eurokor Barging uit Ridderkerk over. Gezamenlijk zijn de bedrijven goed voor het transport van 7,5 miljoen ton in 2021 en een vloot van meer dan 100 schepen en duwbakken. In 2020 nam Interrijn al bevrachter GVR Agritrans over.

1 / 1 Met de overname groeit Interrijn uit tot een nog grotere logistieke dienstverlener in Europa. (Foto Eurokor) Met de overname groeit Interrijn uit tot een nog grotere logistieke dienstverlener in Europa. (Foto Eurokor)

(René Quist)