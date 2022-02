Eerste Hanse Eco onderweg naar Europa Facebook

Twitter

Email HAREN 17 februari 2022, 07:00

Het eerste Hanse Eco schip van Rhenus-Arkon Shipinvest uit het Duitse Haren is onderweg van China, via Korea, naar Noorwegen. Daar wordt het in Bergen overgedragen aan rederij Wilson, met 130 schepen de grootste shortsea-rederij van Europa.

1 / 1 De Wilson Flex I, met veel Nederlandse inbreng, spiksplinternieuw onderweg naar Europa. (Foto Rhenus-Arkon Shipinvest) De Wilson Flex I, met veel Nederlandse inbreng, spiksplinternieuw onderweg naar Europa. (Foto Rhenus-Arkon Shipinvest)

(Willem de Niet)