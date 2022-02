‘Zeevarenden zijn menselijk losgeld’ Facebook

Twitter

ROTTERDAM 15 februari 2022, 07:00

De recente arrestatie van de kapitein en eerste stuurman van de Julietta D past in de trend dat zeevarenden steeds vaker worden gecriminaliseerd. Daar zijn kapitein in ruste Kees Wiersum en Nautilus-voorzitter Marcel van den Broek het over eens. ‘We zijn geen helden van weleer meer, er is teveel geld gemoeid bij de sector.’

1 / 1 ‘Rederijen geven geen moer om de mentale gezondheid van de bemanning op zeeschepen. (Foto Nautilus) ‘Rederijen geven geen moer om de mentale gezondheid van de bemanning op zeeschepen. (Foto Nautilus)

(Robin van den Bovenkamp)