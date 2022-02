Schipper krijgt 30 maanden cel voor sabotage tijdens controle Facebook

Twitter

Email OOSTENDE 14 februari 2022, 17:30

Een Nederlandse visser is in Belgiƫ veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden voor het in gevaar brengen van een ambtenaar tijdens een visserij-controle.

1 / 1 De inspectie vond plaats vanaf de Pollux van de Belgische marine. (Foto Belgische Marine) De inspectie vond plaats vanaf de Pollux van de Belgische marine. (Foto Belgische Marine)

(Bart Oosterveld)