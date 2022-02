Niet 64%, maar 9% stijging van havengeld in Meppel

De inflatie voor 2022 is volgens de DNB 3% waarom moeten de Havengelden dan met meer worden verhoogd.

Het is opmerkzaam dat de Havens die het havengeld explosief verhogen, havens zijn die werkelijk niets aan onderhoud doen, als er al wat aan te onderhouden valt en het niet van rottigheid uit mekaar dondert en overal ondieptes zijn ontstaan, er geen walstroom is tegen fatsoenlijke tarieven, drinkwater voorhanden is.

Vindt het ook frapant dat er sluisgeld betaalt moet worden om een Haven in te varen, voor mij brengt die sluis geen meerwaarde, het is gedaan voor de steden rondom de sluis , om het grondwaterpeil op peil te houden, wij hebben meer last als gemak van die sluizen, met beperkte openingstijden.