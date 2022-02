Van Oord breidt onbemande survey-vloot uit Facebook

Waterbouwer Van Oord en automatiseerder Demcon zijn bezig met de ontwikkeling van een zeegaand onbemand survey-scheepje. Op Van Oord’s survey workshop in Moerdijk vertelt manager Wim Balvert over de ontwikkelingen, maar ook over zijn irritaties.

1 / 1 De VO:X Snellius in Moerdijk. (Foto Van Oord) De VO:X Snellius in Moerdijk. (Foto Van Oord)

(Jelmer Bastiaans)