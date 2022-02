Data-analyse We4Sea levert brandstofbesparing op voor schepen Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 12 februari 2022, 09:00

Dataverzameling om schepen efficiënter te laten varen is zo succesvol dat het hierin gespecialiseerde bedrijf We4Sea in vijf jaar is gegroeid van een ‘keukentafelproject’ van twee TNO collega’s tot een bedrijf met 12 mensen in dienst op een A-locatie, het Groothandelsgebouw in Rotterdam.

1 / 1 Naval architect Jelmer de Weerd (links) en oprichter Dan Veen geven intussen leiding aan 12 mensen die zich richten op data-analyse van varende schepen. (Foto's Wiktor Bukowski) Naval architect Jelmer de Weerd (links) en oprichter Dan Veen geven intussen leiding aan 12 mensen die zich richten op data-analyse van varende schepen. (Foto's Wiktor Bukowski)

(Willem de Niet)