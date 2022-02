Zeevaart in de lift in Harlingen Facebook

Twitter

Harlingen 11 februari 2022, 16:00

De overslag is afgelopen jaar met 5% toegenomen in de haven van Harlingen. Ook het aantal schepen is met 16% gestegen. Deze stijging komt vooral door groeiend gebruik van de haven door de zeevaart.

(Jelmer Bastiaans)