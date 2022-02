Duitse universiteit onderzoekt geautomatiseerde binnenvaart Facebook

Over 8 tot 10 jaar varen in Europa volledig geautomatiseerde en emissievrije binnenvaartschepen. Dat is de verwachting van onderzoekers van de Universiteit van Duisburg-Essen. In het kader van het project Smart & Green Ship gaat de universiteit een 15 meter lang onderzoeksschip bouwen, waarop alle automatiseringssystemen en emissievrije voortstuwingstechnieken worden getest.

Artist impression van het onderzoeksschip voor de Universiteit van Duisburg.

