Schippers The-An XIV redden te water geraakte vrouw in Gennep Facebook

Twitter

Email Gennep 10 februari 2022, 18:00

De schippers van The-An XIV hebben een vrouw gered die te water was geraakt in de Maas bij Gennep. Ze is met onderkoelingsverschijnselen naar het Radboud UMC gebracht.

1 / 1 Hulpdiensten in overleg naast The An XIV. (Foto Persbureau SK-Media) Hulpdiensten in overleg naast The An XIV. (Foto Persbureau SK-Media)

(Jelmer Bastiaans)