Duikers ontdekken scheuren in delen van stuw bij Roermond Facebook

Twitter

Email ROERMOND 10 februari 2022, 10:22

Uit een duikinspectie is gebleken dat drie jukken van stuw Roermond scheuren bevatten. Deze inspectie werd uitgevoerd nadat er in januari schade is ontstaan aan de stuw. Afgelopen dagen zijn de beschadigde jukken een aantal millimeter naar achteren uitgezet.

1 / 1 Stuw Roermond is bijna 100 jaar oud en een rijksmonument. (Foto Rijkswaterstaat) Stuw Roermond is bijna 100 jaar oud en een rijksmonument. (Foto Rijkswaterstaat)

(René Quist)