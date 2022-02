Valencia streeft Piraeus voorbij in containeroverslag Facebook

De haven van Valencia in Spanje is in 2021 die van het Griekse Piraeus voorbijgestreefd in containeroverslag. Valencia is voor het eerst de grootste haven aan de Middellandse Zee en vierde van Europa, na Rotterdam, Antwerpen en Hamburg.

Encounter in de haven van Valencia. (Foto Wikimedia)

(Willem de Niet)