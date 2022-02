Sloop LO-14 exemplarisch voor garnalensector Facebook

Twitter

Lauwersoog 09 februari 2022, 17:30

Garnalenvisser Jan Visser uit Dokkum heeft de garnalenvisserij vaarwel gezegd en zijn kotter LO-14 Fetske naar de sloop gebracht. Hij is niet de enige. Onder invloed van de uitkoopregeling van het Waddenfonds is het aantal vergunningen voor garnalenvisserij is vorig jaar flink afgenomen.

1 / 1 De LO-14 nog in vol bedrijf op het Wad. (Foto Bram Pronk) De LO-14 nog in vol bedrijf op het Wad. (Foto Bram Pronk)

(Bram Pronk)