Sluis Bosscherveld in Maastricht blijft langer gestremd

Hier is hetzelfde aan de hand als bij o.a. sluis Eefde. Men heeft de man met de smeerkan wegbezuinigd en dat uitbesteed aan aannemers, dan lever je per definitie altijd in op kwaliteit met op langere termijn ernstige gevolgen. Penny wise, Pound foolisch dus.

D.w.z. een dubbeltje besparen om straks alsnog een kwartje uit te moeten gaan geven.

En ja dat valt moeilijk terug te draaien, het kwaad en de schade is reeds geschied.

Had men het in eigen huis gehouden, dan was veel leed op langere termijn voorkomen geweest. Hetzelfde gaat op met afstandsbediening. Terplekke merk je dat er iets kraakt, dus ga je op onderzoek uit en hersteld dat. Op afstand gaat men door tot de boel echt barst met veel grotere herstelschade, en langere uitvaltijden. Just my two cents.