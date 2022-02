Corona hindert afbouw Z-99 bij Padmos Facebook

Twitter

STELLENDAM 07 februari 2022, 11:00

Machinefabriek Padmos in Stellendam is bijna klaar met de afbouw van de flyshooter Z-99 Aravis voor Rederij Nele in het Belgische Westkapelle. Maar de laatste loodjes wegen zwaar met ziekteverzuim vanwege coronabesmettingen.

1 / 1 De Z-99 bij Padmos in het laatste stadium van afbouw. (Foto Bram Pronk) De Z-99 bij Padmos in het laatste stadium van afbouw. (Foto Bram Pronk)

(Bram Pronk)