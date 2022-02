Panteia: bedrijfskosten binnenvaart blijven stijgen Facebook

ROTTERDAM 03 februari 2022, 16:04

De bedrijfskosten in de binnenvaart stijgen dit jaar met 5,8 tot 12,9%. Dit is vooral het gevolg van sterk stijgende brandstofkosten. Dat blijkt uit een kostenrapportage van onderzoeksbureau Panteia in opdracht van het Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart (CBRB).

(Jelmer Bastiaans)