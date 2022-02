Containerschip Maersk vast bij Duitse Waddeneilanden Facebook

Het containerschip Mumbai Maersk is woensdag 2 februari vastgelopen op enkele kilometers van het Duitse Waddeneiland Wangerooge. Het schip was onderweg van Rotterdam naar het Duitse Bremerhaven. Niemand is gewond geraakt, zeggen de Duitse autoriteiten.

De Maersk Mumbai nam in 2018 een recordaantal containers mee. (Foto Maersk)

