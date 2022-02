Schade aan windpark na aanvaring door Julietta D Facebook

IJMUIDEN 02 februari 2022, 16:45

Julietta D, het vrachtschip dat maandag 31 januari enkele uren stuurloos in windpark Hollandse Kust Zuid ronddreef, is daarbij in aanvaring gekomen met een van de funderingen voor de nog te bouwen windmolens. Energiebedrijf Vattenfall, de eigenaar van het windpark, meldt dat de schade dinsdag aan het licht kwam tijdens een verkenningsvlucht.

