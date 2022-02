De Hef moet tijdelijk wijken voor Oceanco’s superjacht van Jeff Bezos Facebook

Rotterdam 02 februari 2022, 13:00

De iconische ‘Hef’ in Rotterdam wordt deels gemonteerd om het gigantische zeiljacht van de rijkste man op aarde, Jeff Bezos, naar zee te brengen. De 127 meter lange driemaster is momenteel in aanbouw bij Oceanco in Alblasserdam, maar haar masten passen straks niet onder de 40 meter hoge Hef door.

(Jelmer Bastiaans)