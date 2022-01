Grote reddingsactie voor zinkend schip Julietta D voor kust IJmuiden Facebook

Een Maltees vrachtschip is aan het zinken voor de kust bij IJmuiden. Het schip is tegen een ander schip aan gevaren. Er is een grote reddingsactie op touw gezet. Er zijn 18 opvarenden aan boord. Het gaat om de schepen Julietta D en de Pechora Star. Het schip Julietta D maakt veel water in de machinekamer. Daarvoor zijn meerdere helikopters gealarmeerd. Ook is sleephulp onderweg.

De reddingsbrigades van IJmuiden en Scheveningen zijn uitgevaren om hulp te bieden. Mogelijk heeft de storm Corrie die voor de kust woedt, een rol gespeeld. De Koos van Messel van de KNRM bijna bij het schip in nood. Een helikopter is aanwezig en haalt nu de opvarenden van boord. In totaal zijn er twee Nederlandse SAR-helikopters gealarmeerd. ‘We hebben ook de Belgische Kustwacht om ondersteuning gevraagd. Die leveren ook een SAR-helikopter’, schrijft de Kustwacht op Twitter.

Een reddingswerker wordt straks naar beneden gelaten. De Julietta D. ligt in de buurt van windmolenpark Hollandse Wind Zuid en is volgens de Kuswacht stuurloos.

De Julietta D is gebouwd in 2013 en is een bulk carrier. De situatie aan boord van de Pechora Star is stabiel.

