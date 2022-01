Rechter matigt vergoeding voor noodhulp Facebook

ROTTERDAM/HARLINGEN 27 januari 2022, 16:00

Een schip in nood bijstaan betekent nog niet dat de redder een vele malen hoger slepersloon dan normaal in rekening mag brengen, vindt de rechtbank in Rotterdam. Die deed uitspraak in een geschil tussen sleepbedrijf Tuinman in Harlingen en de Terschellinger Stoomboot Maatschappij (Rederij Doeksen). De rechter vond 225.000 euro voor nog geen uur werk te gortig.

1 / 1 De Vlieland wordt geholpen door drie sleepboten. (Screenshot Omroep Friesland) De Vlieland wordt geholpen door drie sleepboten. (Screenshot Omroep Friesland)

(Bart Oosterveld)