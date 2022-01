Schipper ballast zijn schip onderwater op DEK Facebook

SPELLE-VENHAUS 26 januari 2022, 17:30

Het Duitse 80-meterschip Anna is dinsdagmorgen 25 januari gedeeltelijk gezonken in de haven van Spelle-Venhaus aan het Dortmund-Emskanaal. Het schip was leeg onderweg. De schipper nam ‘s nachts ballastwater in, maar vergat de pomp uit te schakelen. Daardoor liep het laadruim langzaam vol. Het lukte nog net het schip vast te maken aan de loswal in Spelle-Venhaus.

1 / 1 De brandweer van Spelle-Venhaus pompte dinsdagmorgen het Duitse binnenschip Anna leeg. Het ruim was vol water gelopen doordat vergeten was een pomp voor ballastwater uit te zetten. (Foto Lindwehr) De brandweer van Spelle-Venhaus pompte dinsdagmorgen het Duitse binnenschip Anna leeg. Het ruim was vol water gelopen doordat vergeten was een pomp voor ballastwater uit te zetten. (Foto Lindwehr)

(Willem de Niet)