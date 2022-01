Einde voor mosselkotter YE-77 Adriaan Facebook

YERSEKE 26 januari 2022, 07:00

De mosselkotter YE-77 Adriaan is definitief uit de vaart genomen. Delta Mossel uit Yerseke heeft het schip verkocht aan Hoebeke Metaalhandel in Yerseke die het vaartuig meteen doorschoof naar Scheepssloperij Treffers in Haarlem.

