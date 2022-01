Aanbesteding onderhoud stokoude Maasstuwen begint Facebook

Roermond 26 januari 2022, 13:00

Rijkswaterstaat is begonnen met de aanbesteding  voor grootschalig onderhoud aan de Maasstuwen in Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek. Na de werkzaamheden moeten de oude stuwen nog 10 jaar mee tot de geplande renovatie of vervanging.

De sluis en de stuw van Roermond. (Foto Rijkswaterstaat)

