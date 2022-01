Aan de Reis: Olieprijzen in de lift door spanning Rusland Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 26 januari 2022, 10:00

De tarieven voor droge-ladingvervoer blijven hoog. In de tankvaart blijven ze laag. Er is weinig ladingaanbod nu olieprijs weer sterk stijgt onder invloed van de spanningen tussen het Navo-bondgenootschap en Rusland in Oekraïne. Ook is de winter tot nu toe mild, waardoor er minder consumptie is.

1 / 1 De olieprijzen zijn afgelopen week verder gestegen als gevolg van de spanningen tussen de Navo en Rusland. (Foto Rijnaarde) De olieprijzen zijn afgelopen week verder gestegen als gevolg van de spanningen tussen de Navo en Rusland. (Foto Rijnaarde)

(Robin van den Bovenkamp)