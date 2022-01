Ook moederbedrijf MV Werften vraagt faillissement aan Facebook

Twitter

KUALA LUMPUR 21 januari 2022, 20:00

Na de MV Werften in Wismar wil moederbedrijf Genting Group uit Maleisië nu ook haar faillissement aanvragen. Het deed dat bij een rechtbank in Bermuda. In eerste instantie werd al uitstel van betaling verleend.

1 / 1 Een deel van het cruiseschip Global Dream komt aan op MV Werften. (Foto MV Werften) Een deel van het cruiseschip Global Dream komt aan op MV Werften. (Foto MV Werften)

(Willem de Niet)