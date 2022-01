Fors meer LNG-bunkeringen in Rotterdam Facebook

Twitter

Email Rotterdam 21 januari 2022, 14:30

Het gebruik van LNG als scheepsbrandstof neemt sterk toe in Rotterdam. In 2021 werd er 603.690 kubieke meter LNG gebunkerd. Dat is bijna 400.000 kuub meer dan de 210.334 van een jaar eerder. Ook werd in 2021 voor het eerst methanol gebunkerd in Rotterdam.

1 / 1 De eerste methanol hunkering werd verricht door Waterfront Shipping, Vopak, NYK en TankMatch. (Foto Port of Rotterdam) De eerste methanol hunkering werd verricht door Waterfront Shipping, Vopak, NYK en TankMatch. (Foto Port of Rotterdam)

(Jelmer Bastiaans)