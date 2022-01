Duitsland en Nederland vullen examen voor matroos verschillend in Facebook

Matrozen in opleiding hebben in Duitsland aan een theorie-examen voldoende om matroos te worden. Zij hoeven geen praktijkexamen te doen, zoals dat wel in Nederland geregeld gaat worden in navolging van de nieuwe Europese richtlijn.

1 / 1 Sinds 18 januari is er een nieuwe richtlijn. (Foto De Wereld van de Binnenvaart) Sinds 18 januari is er een nieuwe richtlijn. (Foto De Wereld van de Binnenvaart)

(Jelmer Bastiaans)