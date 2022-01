Van der Wees en Heesen blikken terug op transport superjacht Galactica in Studio Schuttevaer Facebook

Ineens was het superjacht Galactica vorige week landelijk nieuws. Het was passen en meten om het 80-meter lange jacht van Heesen Yachts uit Oss onder de bruggen en door smalle sluizen te manoeuvreren. Door het hoge water was het transport nog gecompliceerder dan normaal. Even leek het erop, zeker van afstand dat de Galactica vast zat. Niets was minder waar, zo zegt projectleider Christian de Korte scheepvaartbedrijf Van der Wees.

In Studio Schuttevaer van vrijdag 21 januari, blikken De Korte en zijn collega Arjan Veldman van Heesen Yachts terug op de wonderlijke week van de Galactica. Ook CEO Rolf Maliepaard van Van der Wees schuift aan.

