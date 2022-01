‘Mijn huis is thuis, het schip mijn werk’ Facebook

WERKENDAM 19 januari 2022, 12:00

Vader Dik van Weelden is met zijn 50 jaar precies tweemaal zo oud als zijn zoon Christiaan. Samen varen ze op de Con Zelo, al blijft Dik steeds vaker aan de wal. Christiaan trad in april vorig jaar in het huwelijk en nam zijn vrouw Nelleke mee naar boord om samen te gaan varen. Als hun Filipijnse matroos drie maanden verlof heeft, stapt Dik weer aan boord. Maar in het weekend zijn ze allemaal graag thuis.

(Hannie Visser-Kieboom)