ROTTERDAM 19 januari 2022, 10:00

De droge-ladingvloot krijgt meer reizen aangeboden dan er momenteel scheepsruimte beschikbaar is. Wie hoog durft in te zetten, kan een goede vrachtprijs bedingen. Dit in tegenstelling tot de tankvaart, waar zowel het ladingaanbod als de prijzen onder druk staan.

Ter illustratie. Binnenvaartschepen op de Rijn. (Foto Alf van Beem/Wikimedia)

(Robin van den Bovenkamp)