Ministerie niet klaar voor Europese richtlijn beroepskwalificaties, noodregeling aangekondigd Facebook

Twitter

Email Den Haag 18 januari 2022, 08:00

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er niet in geslaagd de nieuwe Europese richtlijn Beroepskwalificaties Binnenvaart op tijd te implementeren in Nederlandse wetgeving. Om problemen te voorkomen wordt nu gewerkt aan een tijdelijke noodregeling, aangezien de EU-richtlijn 18 januari onherroepelijk van kracht wordt.

1 / 1 Er komt een noodregeling, maar wanneer is nog onduidelijk. (Foto De Wereld van de Binnenvaart) Er komt een noodregeling, maar wanneer is nog onduidelijk. (Foto De Wereld van de Binnenvaart)

(Jelmer Bastiaans)