BORNHOLM 18 januari 2022, 15:00

Er was niemand op de brug toen de Nederlandse coaster Beaumaiden op 18 oktober 20121 aan de grond liep op de kust van het Deense eiland Bornholm. De concludeert de Deense maritieme onderzoeksraad DMAIB na onderzoek. De kapitein was in zijn hut in slaap gevallen.

1 / 1 De Beaumaiden aan de grond voor de kust van Bornholm. (Foto DMAIB) De Beaumaiden aan de grond voor de kust van Bornholm. (Foto DMAIB)

(Bart Oosterveld)