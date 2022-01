Port of Moerdijk zag in 2021 groei, de Alphenaar en waterstof Facebook

Moerdijk 17 januari 2022, 20:00

De overslag in de haven van Moerdijk is vorig jaar met 7% gestegen naar 17,7 miljoen ton. Nieuw gevestigd in de haven is waterstofproducent Air Liquide en het eerste volledig elektrisch aangedreven binnenvaartschip Alphenaar deed zijn intrede in de Brabantse haven.

(Jelmer Bastiaans)