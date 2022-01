Fincantieri bouw grootste LNG bunkerponton in VS Facebook

De Italiaanse scheepsbouwer Fincantieri is op haar werf aan de Sturgeon Bay in Wisconsin begonnen met de bouw van de grootste LNG bunkerponton in de Verenigde Staten. De ponton wordt gebouwd voor Shell in opdracht van Crowley Maritime Corporation uit Jacksonville in Florida.

