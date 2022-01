De bouw van de Ab Initio van mei 2019 tot januari 2021 Facebook

Rotterdam 17 januari 2022, 15:50

Het 67 meter lange nieuwe opleidingsschip van het Scheepvaart- en Transportcollege (STC) is 16 januari aangekomen in Werkendam. De Ab Initio wordt het paradepaardje van de school. VMBO-scholieren en MBO-studenten gaan ermee varen. Ook is er voor HBO-studenten de mogelijkheid experimenten uit te voeren. Een overzicht van het tot stand komen van het schip. Van de aanbesteding tot de cascobouw in Servië en van de virtuele vaart tot de afbouw bij Concordia.

(Jelmer Bastiaans)