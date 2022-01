Surinaamse brug ligt al bijna 15 jaar in het water Facebook

De in aanbouw zijnde Caronlinabrug over de Surinamerivier in Suriname werd in 2007 aangevaren en stortte in. Bijna 15 jaar later is nog geen enkele poging gedaan de brugrestanten en het scheepswrak op te ruimen.

1 / 1 Van de Carolinabrug staan alleen nog de pijlers overeind. De rest ligt in de rivier. (Foto Armand Snijders) Van de Carolinabrug staan alleen nog de pijlers overeind. De rest ligt in de rivier. (Foto Armand Snijders)

(Armand Snijders)