Recordaantal teu op één schip in haven Felixstowe Facebook

Twitter

Email FELIXSTOWE 14 januari 2022, 13:06

In de haven van Felixstowe in het Verenigd Koninkrijk is het grootste aantal teu op een schip in Europa binnengekomen. In totaal werd er 23.773 teu overgeslagen op het containerschip MSC Diletta (24.000 teu).

1 / 1 Er werd in totaal 23.773 teu overgeslagen op de MSC Diletta. (Foto Port of Felixstowe) Er werd in totaal 23.773 teu overgeslagen op de MSC Diletta. (Foto Port of Felixstowe)

(Robin van den Bovenkamp)