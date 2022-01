Mogelijk nieuwe haven voor historische schepen in Werkspoorkwartier Facebook

Twitter

UTRECHT 14 januari 2022, 15:30

Er komt mogelijk een aantal ligplaatsen voor historische schepen in de Industriehaven in het Utrechtse Werkspoorkwartier. De gemeente gaat onderzoeken of dit kan na een aangenomen motie van raadslid Pepijn Zwanenberg (GroenLinks), die zelf op een historisch schip woont.

1 / 1 De Keulsekade in Utrecht. (Foto Wikimedia) De Keulsekade in Utrecht. (Foto Wikimedia)

(Tessa Heerschop)